Carmelo Scorrano la voce del dialetto gallipolino
La Gallipoli che non c’è più nella raccolta poetica, Suspiri intr’allu jentu” di Carmelo Scorrano. La raccolta di poesie, edita da Il Raggio Verde, sarà presentata nella sede dell’associazione Anmi di Gallipoli, che organizza l’evento, sabato 25 ottobre, a partire dalle 17:30 con ingresso libero. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
