23 ott 2025

Inter News 24 Carlos Augusto corteggiato da molti Club: la situazione del laterale nerazzurro ricercato da diversi Club europei. Il futuro di Carlos Augusto all’Inter sembra essere sempre più solido. Il nazionale brasiliano, classe 1999, ha mostrato fin da subito una grande adattabilità alla squadra nerazzurra, diventando uno dei pilastri più apprezzati. Non solo esterno sinistro, ma anche vice Bastoni, ha sempre svolto un ottimo lavoro in ogni ruolo che gli è stato richiesto. Il suo contratto con l’Inter, che scadrà il 30 giugno 2028, lo rende un elemento fondamentale per la squadra. Il valore di mercato di Carlos Augusto è alto, oscillando tra i 25 e i 30 milioni di euro, e nonostante l’interesse crescente da parte di club di prima fascia, sia della Premier League che della Bundesliga e della Liga, l’Inter non è intenzionata a cederlo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carlos Augusto, il “jolly” dell’Inter: un calciatore incedibile per i nerazzurri! Il punto sulle trattative per il brasiliano

