Carlo e Camilla oggi in Vaticano primi reali britannici a pregare con un Papa

Città del Vaticano, 22 ott. (Adnkronos) - Primo incontro, con svolta storica, oggi tra re Carlo e Papa Leone: per la prima volta dopo 500 anni il re britannico pregherà con un Pontefice. Al sovrano d'Inghilterra sarà conferito anche il titolo ad hoc di ‘Royal Confrater' presso la Basilica di S. Paolo fuori le Mura. Ad accompagnare i reali nella visita in Vaticano ci sarà l'arcivescovo di York, Stephen Cottrell, la seconda carica più importante nella Chiesa inglese dopo l'arcivescovo di Canterbury che non sarà presente in Vaticano in quanto Sarah Mullally prenderà possesso dell'arcidiocesi a marzo 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Carlo e Camilla oggi in Vaticano, primi reali britannici a pregare con un Papa

#NEWS - #ReCarlo e la regina #Camilla arrivati a #Roma: domani visita in #Vaticano e storica preghiera con #PapaLeoneXIV. L’aereo reale è atterrato all’aeroporto militare di #Ciampino, i sovrani alloggiano a Villa Wolkonsky, residenza dell'ambasciatore bri - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo d’Inghilterra e la regina Camilla sono atterrati a Roma nel tardo pomeriggio. Domani saranno da Papa Leone in Vaticano, dove il sovrano e il Pontefice pregheranno assieme. #Tg1 Natalia Augias - X Vai su X

Re Carlo e Camilla in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV: il programma della visita - Leggi su Sky TG24 l'articolo Re Carlo e Camilla in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV: il programma della visita ... tg24.sky.it scrive

Roma, traffico in tilt: Vaticano blindato per Re Carlo e Camilla, all'Eur strade chiuse - Dopo la tempesta perfetta che ha bloccato a lungo automobilsti e pendolari, un piccolo barlume di sole. Riporta ilmessaggero.it

Carlo e Camilla sbarcano a Roma: lui in grigio, lei in abito scuro. Città blindata, dove soggiorneranno e la visita in Vaticano - Re Carlo III e la regina Camilla atterrano alle 18:27 del 22 ottobre 2025 all’aeroporto militare di Ciampino, accolti dal 31esimoo Stormo dell’Aeronautica Militare. Secondo leggo.it