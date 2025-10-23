Carlo e Camilla incontrano Leone XIV in Vaticano sono i primi reali britannici a pregare con un Papa

Città del Vaticano, 22 ott. (Adnkronos) - I reali britannici sono arrivati in Vaticano per il primo incontro, con svolta storica, tra re Carlo e Papa Leone. "Benvenuto", Il Papa accoglie così il monarca nella Biblioteca privata prima dell'inizio del colloquio privato. "I'm thrilled", replica Carlo ammirato dalle bellezze artistiche del Palazzo Apostolico. Con Carlo, la regina Camilla in abito nero. Subito dopo il momento storico in Cappella Sistina: Carlo diventa il primo re britannico a pregare col Papa dopo 500 anni. Prevost presiede una preghiera ecumenica per la cura del Creato nella Cappella Sistina alla quale partecipano re Carlo e Camilla. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Carlo e Camilla incontrano Leone XIV in Vaticano, sono i primi reali britannici a pregare con un Papa

Argomenti simili trattati di recente

Carlo e Camilla sono arrivati a Roma, l'arrivo a Ciampino: domani l'udienza in Vaticano - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo d’Inghilterra e la regina Camilla sono atterrati a Roma nel tardo pomeriggio. Domani saranno da Papa Leone in Vaticano, dove il sovrano e il Pontefice pregheranno assieme. #Tg1 Natalia Augias - X Vai su X

Carlo e Camilla incontrano Leone XIV in Vaticano, sono i primi reali britannici a pregare con un Papa - Dopo l’udienza di Papa Leone XIV con il re Carlo e la regina Camilla nella Biblioteca vaticana, il sovrano incontrerà il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin. Da lanuovasardegna.it

Re Carlo e Camilla in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV: il programma della visita - Leggi su Sky TG24 l'articolo Re Carlo e Camilla in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV: il programma della visita ... Riporta tg24.sky.it

Carlo e Camilla in visita in Vaticano: il programma, la sicurezza e dove alloggiano i reali inglesi - Re Carlo III e la regina Camilla incontreranno per la prima volta Papa Leone XIV in Vaticano. Segnala fanpage.it