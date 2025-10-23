Carlo e Camilla incontrano Leone XIV in Vaticano sono i primi reali britannici a pregare con un Papa

Città del Vaticano, 22 ott. (Adnkronos) - I reali britannici sono arrivati in Vaticano per il primo incontro, con svolta storica, tra re Carlo e Papa Leone. "Benvenuto", Il Papa accoglie così il monarca nella Biblioteca privata prima dell'inizio del colloquio privato. "I'm thrilled", replica Carlo ammirato dalle bellezze artistiche del Palazzo Apostolico. Con Carlo, la regina Camilla in abito nero. Subito dopo il momento storico in Cappella Sistina: Carlo diventa il primo re britannico a pregare col Papa dopo 500 anni. Prevost presiede una preghiera ecumenica per la cura del Creato nella Cappella Sistina alla quale partecipano re Carlo e Camilla. 🔗 Leggi su Iltempo.it

