Carlo e Camilla in visita in Vaticano | il programma la sicurezza e dove alloggiano i reali inglesi

Visita storica dei reali britannici a Roma giovedì 23 ottobre 2025. Re Carlo III e la regina Camilla incontreranno per la prima volta Papa Leone XIV in Vaticano. Il momento culminante sarà nella Cappella Sistina per una preghiera congiunta che non succedeva da 500 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#NEWS - #ReCarlo e la regina #Camilla arrivati a #Roma: domani visita in #Vaticano e storica preghiera con #PapaLeoneXIV. L’aereo reale è atterrato all’aeroporto militare di #Ciampino, i sovrani alloggiano a Villa Wolkonsky, residenza dell'ambasciatore bri - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo d’Inghilterra e la regina Camilla sono atterrati a Roma nel tardo pomeriggio. Domani saranno da Papa Leone in Vaticano, dove il sovrano e il Pontefice pregheranno assieme. #Tg1 Natalia Augias - X Vai su X

Re Carlo e Camilla in visita in Vaticano. Il sovrano pregherà con il Papa nella Cappella Sistina - Questa mattina Carlo e Camilla (arrivati a Roma nella serata di mercoledì 22 ottobre), varcheranno la soglia del Vaticano intorno alle 11 per la loro visita di Stato. msn.com scrive

Re Carlo e Camilla da Papa Leone XIV, oggi storico incontro e preghiera a Roma - Si tratta della prima volta dai tempi della Riforma anglicana che un sovrano britannico pregherà in pubblico con un Pontefice nella cappella Sistina. Lo riporta tg24.sky.it

Carlo e Camilla in visita in Vaticano: il programma, la sicurezza e dove alloggiano i reali inglesi - Il valore simbolico di questa giornata è enorme e per l'evento il programma è dei più solenni. Segnala fanpage.it