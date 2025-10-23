Carlo III e la Regina Camilla sono attesi in Vaticano per un incontro ufficiale con Papa Leone XIV. Una visita che va oltre la diplomazia e che segna un momento di forte valore simbolico, sia sul piano ecumenico sia su quello politico. Il significato della visita. Per la prima volta dopo quasi cinquecento anni, un sovrano britannico — capo della Chiesa d’Inghilterra — incontrerà il Papa per un momento di preghiera comune. Un gesto che richiama il desiderio di superare le divisioni nate con lo scisma anglicano e di rinnovare il dialogo fra le due Chiese. Carlo III, da sempre attento ai temi della spiritualità e della convivenza interreligiosa, considera la fede come una dimensione di unione più che di separazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Carlo e Camilla in Vaticano: la storica visita a Papa Leone XIV