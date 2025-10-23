Carlo e Camilla in Vaticano | la storica visita a Papa Leone XIV

Panorama.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo III e la Regina Camilla sono attesi in Vaticano per un incontro ufficiale con Papa Leone XIV. Una visita che va oltre la diplomazia e che segna un momento di forte valore simbolico, sia sul piano ecumenico sia su quello politico. Il significato della visita. Per la prima volta dopo quasi cinquecento anni, un sovrano britannico — capo della Chiesa d’Inghilterra — incontrerà il Papa per un momento di preghiera comune. Un gesto che richiama il desiderio di superare le divisioni nate con lo scisma anglicano e di rinnovare il dialogo fra le due Chiese. Carlo III, da sempre attento ai temi della spiritualità e della convivenza interreligiosa, considera la fede come una dimensione di unione più che di separazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

carlo e camilla in vaticano la storica visita a papa leone xiv

© Panorama.it - Carlo e Camilla in Vaticano: la storica visita a Papa Leone XIV

Contenuti che potrebbero interessarti

carlo camilla vaticano storicaRe Carlo e Camilla a Roma: l’incontro storico col Papa - Carlo e Camilla a Roma per una visita storica in Vaticano: dopo ben 500 anni, un sovrano inglese pregherà con il Papa nella Cappella Sistina. Da msn.com

carlo camilla vaticano storicaRe Carlo e Camilla da Papa Leone XIV, oggi storico incontro e preghiera a Roma - Si tratta della prima volta dai tempi della Riforma anglicana che un sovrano britannico pregherà in pubblico con un Pontefice nella cappella Sistina. Lo riporta tg24.sky.it

Carlo e Camilla in Vaticano: la storica visita a Papa Leone XIV - La visita di Carlo III e della Regina Camilla in Vaticano durante l’Anno Giubilare 2025 segna un momento storico con il primo incontro di preghiera tra un sovrano britannico e il Papa dopo cinquecento ... Lo riporta panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Carlo Camilla Vaticano Storica