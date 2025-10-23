Carlo e Camilla in Vaticano | la storica visita a Papa Leone XIV
Carlo III e la Regina Camilla sono attesi in Vaticano per un incontro ufficiale con Papa Leone XIV. Una visita che va oltre la diplomazia e che segna un momento di forte valore simbolico, sia sul piano ecumenico sia su quello politico. Il significato della visita. Per la prima volta dopo quasi cinquecento anni, un sovrano britannico — capo della Chiesa d’Inghilterra — incontrerà il Papa per un momento di preghiera comune. Un gesto che richiama il desiderio di superare le divisioni nate con lo scisma anglicano e di rinnovare il dialogo fra le due Chiese. Carlo III, da sempre attento ai temi della spiritualità e della convivenza interreligiosa, considera la fede come una dimensione di unione più che di separazione. 🔗 Leggi su Panorama.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#NEWS - #ReCarlo e la regina #Camilla arrivati a #Roma: domani visita in #Vaticano e storica preghiera con #PapaLeoneXIV. L’aereo reale è atterrato all’aeroporto militare di #Ciampino, i sovrani alloggiano a Villa Wolkonsky, residenza dell'ambasciatore bri - facebook.com Vai su Facebook
Re Carlo d’Inghilterra e la regina Camilla sono atterrati a Roma nel tardo pomeriggio. Domani saranno da Papa Leone in Vaticano, dove il sovrano e il Pontefice pregheranno assieme. #Tg1 Natalia Augias - X Vai su X
Re Carlo e Camilla a Roma: l’incontro storico col Papa - Carlo e Camilla a Roma per una visita storica in Vaticano: dopo ben 500 anni, un sovrano inglese pregherà con il Papa nella Cappella Sistina. Da msn.com
Re Carlo e Camilla da Papa Leone XIV, oggi storico incontro e preghiera a Roma - Si tratta della prima volta dai tempi della Riforma anglicana che un sovrano britannico pregherà in pubblico con un Pontefice nella cappella Sistina. Lo riporta tg24.sky.it
Carlo e Camilla in Vaticano: la storica visita a Papa Leone XIV - La visita di Carlo III e della Regina Camilla in Vaticano durante l’Anno Giubilare 2025 segna un momento storico con il primo incontro di preghiera tra un sovrano britannico e il Papa dopo cinquecento ... Lo riporta panorama.it