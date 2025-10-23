È una giornata che resterà nei libri di storia: il re Carlo III e la regina Camilla si trovano oggi in Vaticano per una visita di Stato che assume i tratti di una riconciliazione spirituale tra due mondi divisi da mezzo millennio. Dopo l’arrivo a Ciampino nella serata di ieri, accolti dalle autorità italiane e da rappresentanti della Santa Sede, la coppia reale partecipa oggi a un programma fitto di incontri e cerimonie. Il momento più atteso è quello che avviene nella Biblioteca Apostolica, dove Carlo e Papa Leone XIV si incontrano per un colloquio riservato di circa mezz’ora, seguito da una preghiera comune per la cura del Creato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Carlo e Camilla in Vaticano: la prima preghiera di un sovrano britannico con un Papa dopo cinque secoli