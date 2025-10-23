Carlo e Camilla dal Papa per la preghiera storica

AGI - È una visita lampo quella dei reali di Inghilterra in Vaticano ma densa di significato dal punto di vista ecumenico e all'insegna dell'ambiente, tema caro a Carlo III. Per la prima volta dai tempi della Riforma anglicana, 500 anni fa, un sovrano britannico pregherà in pubblico con un Pontefice (nella cappella Sistina) e per la prima volta al capo della Chiesa anglicana sarà conferito il titolo di "Royal Confrater" (nella Basilica di San Paolo fuori le Mura). Tutto quindi è concentrato nella giornata di oggi. Carlo III e Camilla saranno ricevuti in udienza privata da Papa Leone XIV alle ore 11 nella Biblioteca privata (alle 10:45 è previsto l'ingresso nel Cortile di San Damaso dall'Arco delle Campane). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Carlo e Camilla dal Papa per la preghiera storica

