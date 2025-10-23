Carlo e Camilla arrivati in Vaticano sono i primi reali britannici a pregare con un Papa

Città del Vaticano, 22 ott. (Adnkronos) - I reali britannici sono arrivati in Vaticano per il primo incontro, con svolta storica, tra re Carlo e Papa Leone: per la prima volta dopo 500 anni il re britannico prega con un Pontefice. Al sovrano d'Inghilterra sarà conferito anche il titolo ad hoc di ‘Royal Confrater' presso la Basilica di S. Paolo fuori le Mura. Ad accompagnare i reali nella visita in Vaticano ci sarà l'arcivescovo di York, Stephen Cottrell, la seconda carica più importante nella Chiesa inglese dopo l'arcivescovo di Canterbury che non sarà presente in Vaticano in quanto Sarah Mullally prenderà possesso dell'arcidiocesi a marzo 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Carlo e Camilla arrivati in Vaticano, sono i primi reali britannici a pregare con un Papa

