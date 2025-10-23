Carlo e Camilla arrivano a Roma per la visita di Stato in Vaticano

I reali britannici Carlo III e Camilla sono arrivati a Roma in vista della visita ufficiale presso la Santa Sede. L’aereo, un Airbus A321, è atterrato all’aeroporto militare di Ciampino alle 18:27 di ieri. Ad accoglierli, nell’area riservata del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, l’ambasciatore del Regno Unito presso la Santa Sede, Christopher Trott, e il capo del protocollo della Segreteria di Stato vaticana, monsignor Fernandes Gonzales. Un tappeto rosso è stato disteso fino ai gradini dell’aereo. Re Carlo, in completo grigio e cravatta azzurra, e la regina Camilla, in un elegante abito scuro, sono scesi sorridenti e hanno scambiato brevi convenevoli con le autorità presenti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Carlo e Camilla arrivano a Roma per la visita di Stato in Vaticano

Approfondisci con queste news

#NEWS - #ReCarlo e la regina #Camilla arrivati a #Roma: domani visita in #Vaticano e storica preghiera con #PapaLeoneXIV. L’aereo reale è atterrato all’aeroporto militare di #Ciampino, i sovrani alloggiano a Villa Wolkonsky, residenza dell'ambasciatore bri - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo d’Inghilterra e la regina Camilla sono atterrati a Roma nel tardo pomeriggio. Domani saranno da Papa Leone in Vaticano, dove il sovrano e il Pontefice pregheranno assieme. #Tg1 Natalia Augias - X Vai su X

Re Carlo e Camilla di nuovo a Roma: la discesa traballante dalla scaletta - Re Carlo e Camilla sono arrivati a Roma per incontrare in Vaticano Papa Leone XIV. Scrive dilei.it

Carlo e Camilla a Roma, oggi l'incontro con Papa Leone XIV - Nelle immagini l'arrivo ieri in serata all'aeroporto di Ciampino di re Carlo e della regina Camilla per la loro visita di Stato in Vaticano. Segnala quotidiano.net

A Roma arrivano Carlo e Camilla, controlli e modifiche alla viabilità - Previsti percorsi riservati e deviazioni in zona San Pietro ... Secondo rainews.it