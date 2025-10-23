Carlo e Camilla a San Paolo fuori le Mura | inaugurato lo scranno del Re d’Inghilterra

Re Carlo si è seduto su uno scranno appositamente commissionato e decorato con il suo stemma e con la frase latina Ut unum sint, ovvero "Che siano una cosa sola". Si tratta del titolo dell'enciclica di Giovanni Paolo II sull'ecumenismo e la frase deriva dal capitolo 17 del Vangelo di San Giovanni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Carlo e Camilla a San Paolo fuori le Mura: inaugurato lo scranno del Re d’Inghilterra

