ABBONATI A DAYITALIANEWS ‘Per gestione della sanità, dell’acqua e dei rifiuti’ “Lunedì (27 ottobre ndr) presenteremo una proposta di commissariamento della Regione Sicilia per ciò che concerne la Sanità e la gestione dell’acqua la gestione dei rifiuti. La battaglia sulla Sicilia, perché i siciliani abbiano servizi decenti, è una battaglia prioritaria di Azione, perché il nostro lavoro è questo”. E’ quanto ha dichiarato – a Catania – il leader di Azione Carlo Calenda parlando con i giornalisti a margine di un incontro sul Mediterraneo. L'articolo proviene da Dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Carlo Calenda: presenteremo proposta per commissariare la Sicilia