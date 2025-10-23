Caritas cinquant’anni di ascolto al servizio delle fragilità

Ecodibergamo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ANNIVERSARIO. Mezzo secolo di ascolto, servizio e presenza accanto alle fragilità del territorio: la Caritas diocesana di Bergamo si prepara a celebrare, il 13 dicembre, il suo 50° anniversario con un percorso ricco di iniziative. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

caritas cinquant8217anni di ascolto al servizio delle fragilit224

© Ecodibergamo.it - Caritas, cinquant’anni di ascolto al servizio delle fragilità

Approfondisci con queste news

caritas cinquant8217anni ascolto servizioCaritas, cinquant’anni di ascolto al servizio delle fragilità - Mezzo secolo di ascolto, servizio e presenza accanto alle fragilità del territorio: la Caritas diocesana di Bergamo si prepara a celebrare, il 13 dicembre, il suo 50° anniversario con ... Come scrive ecodibergamo.it

caritas cinquant8217anni ascolto servizioLa Caritas 'raddoppia' il suo aiuto in via Pola: "Due nuovi servizi con l'ambulatorio sociale e il centro d'ascolto" - Don Domenico Degiorgis, direttore dell’Ufficio Caritas: “Avviciniamo le cure e l’ascolto a chi fa più fatica a raggiungerli: nessuno deve restare ai margini” ... Scrive targatocn.it

caritas cinquant8217anni ascolto servizioCentro d'Ascolto Caritas: progetti in avvio - Il Centro d’Ascolto Caritas OdV ETS di Verbania, rende note alcune iniziative che si avvieranno a partire dal prossimo 24 ottobre con un doposcuola didattico- Si legge su verbanianotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Caritas Cinquant8217anni Ascolto Servizio