Caritas cinquant’anni di ascolto al servizio delle fragilità
L’ANNIVERSARIO. Mezzo secolo di ascolto, servizio e presenza accanto alle fragilità del territorio: la Caritas diocesana di Bergamo si prepara a celebrare, il 13 dicembre, il suo 50° anniversario con un percorso ricco di iniziative. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Caritas Prato. . Sapete quanto è importante per noi la #RACCOLTAALIMENTARE... ecco perché in questo video Francesco Spinelli ci ha voluto spiegare i "dietro le quinte" di sabato scorso. Un grazie di a tutte e tutti! Vi aspettiamo alla prossima #raccolta! - facebook.com Vai su Facebook
Caritas, cinquant’anni di ascolto al servizio delle fragilità - Mezzo secolo di ascolto, servizio e presenza accanto alle fragilità del territorio: la Caritas diocesana di Bergamo si prepara a celebrare, il 13 dicembre, il suo 50° anniversario con ... Come scrive ecodibergamo.it
La Caritas 'raddoppia' il suo aiuto in via Pola: "Due nuovi servizi con l'ambulatorio sociale e il centro d'ascolto" - Don Domenico Degiorgis, direttore dell’Ufficio Caritas: “Avviciniamo le cure e l’ascolto a chi fa più fatica a raggiungerli: nessuno deve restare ai margini” ... Scrive targatocn.it
Centro d'Ascolto Caritas: progetti in avvio - Il Centro d’Ascolto Caritas OdV ETS di Verbania, rende note alcune iniziative che si avvieranno a partire dal prossimo 24 ottobre con un doposcuola didattico- Si legge su verbanianotizie.it