Carie e gengive infiammate | il doppio guaio che aumenta il rischio di ictus

Mantenere una bocca sana potrebbe essere molto più importante di quanto pensiamo: non si tratta solo di estetica o di evitare il dolore ai denti, ma di proteggere anche il cuore e il cervello. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Neurology Open Access ha rivelato un collegamento sorprendente tra la salute orale e il rischio di ictus e danni cerebrali. Lo studio, guidato dal dottor Souvik Sen, ha dimostrato che gli adulti con malattie gengivali potrebbero avere maggiori probabilità di presentare segni di danno alla sostanza bianca del cervello rispetto a chi ha gengive sane. La sostanza bianca è fondamentale per la trasmissione dei segnali nervosi, e il suo deterioramento può avere conseguenze significative sulle funzioni cognitive.

