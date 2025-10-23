Carenze igieniche e carne non tracciata | sanzioni per il titolare di una macelleria islamica

Carenze igienico-sanitarie, carne priva di etichettatura e alimenti non tracciati. È quanto accertato nel corso di un controllo effettuato martedì scorso in una macelleria islamica di Paternò, nell’ambito di un servizio straordinario di prevenzione e controllo disposto dal questore di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

