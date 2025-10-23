Arriva da Roma una fotografia che scuote il dibattito: il welfare cresce nelle aziende, ma in contrattazione resta indietro, soprattutto per chi è caregiver. L’Osservatorio Italian Welfare mette in fila dati e proposte che parlano alla vita reale di famiglie e lavoratori, indicando il terreno su cui intervenire con urgenza e visione. Dove si inceppa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Caregiver lasciati indietro: nei contratti tutele al 3,7%