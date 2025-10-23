Cardile | Da Marchionne il consiglio più prezioso Con Newey la sfida più grande della mia vita
Dopo vent’anni in Ferrari l’ingegnere toscano guida la rinascita Aston Martin accanto al “genio” Adrian Newey. “In Inghilterra si resta calmi, a Maranello comandano le emozioni. Ma ho davanti la mia occasione più grande”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cardile torna a parlare. Richiami su Marchionne, un tipo di figura che oggi, a mio parere, manca a Maranello, e di come è lavorare con Newey: "È davvero incredibile, lui pensa in 3D ma disegna in 2D" Consiglio lettura di questa intervista #AutoRacer - X Vai su X