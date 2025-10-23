Cardile | Da Marchionne il consiglio più prezioso Con Newey la sfida più grande della mia vita

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo vent’anni in Ferrari l’ingegnere toscano guida la rinascita Aston Martin accanto al “genio” Adrian Newey. “In Inghilterra si resta calmi, a Maranello comandano le emozioni. Ma ho davanti la mia occasione più grande”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cardile da marchionne il consiglio pi249 prezioso con newey la sfida pi249 grande della mia vita

© Gazzetta.it - Cardile: “Da Marchionne il consiglio più prezioso. Con Newey, la sfida più grande della mia vita”

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Cardile Marchionne Consiglio Pi249