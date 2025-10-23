Carambola in via Monda 4 feriti Serve l' intervento dei Vigili del fuoco per il recupero di farmaci radioterapici

E' di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì in via Monda e che ha visto il coinvolgimento di quattro mezzi. Il fatto è avvenuto intorno alle 21. Tra i veicoli incidentati vi era anche un furgone che trasportava farmaci radioterapici.Sangue. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

