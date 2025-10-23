Carambola in via Monda 4 feriti Serve l' intervento dei Vigili del fuoco per il recupero di farmaci radioterapici
Doppio incidente stradale, nello stesso punto nel giro di pochi minuti l'uno dall'altro, nella serata di mercoledì in via Monda, con il coinvolgimento di due mezzi nel primo scontro e di altrettanti nel secondo. Il fatto è avvenuto intorno alle 21. Nella seconda collisione è rimasto coinvolto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
