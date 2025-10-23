Carambola in autostrada schianto horror tra veicoli | coinvolti anche un tir e un furgone ci sono morti

Il fragore sordo ruppe il silenzio di un pomeriggio che fino a un istante prima sembrava ordinario. Sulla carreggiata che correva verso sud, un impatto terribile aveva paralizzato il tempo e il traffico. Era un giovedì, un giorno come tanti, che si è macchiato di tragedia poco dopo le tre del pomeriggio. L’aria, già appesantita dall’umidità e forse da una leggera pioggia, si riempì di lamiere contorte e di un silenzio ancora più assordante, quello che segue l’inevitabile. Due esistenze furono spezzate in un attimo, in una dinamica di tamponamenti a catena, innescata da un veicolo che non aveva potuto o saputo fermarsi in tempo davanti a un rallentamento improvviso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

