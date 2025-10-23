Cara Delevingne confessa | all’Academy Museum Gala col vestito strappato
Qualche giorno dopo l’ Academy Museum Gala 2025, Cara Delevingne ha voluto svelare ai suoi follower un dettaglio inaspettato del look sfoggiato durante la serata. A guardare le foto sul red carpet, nessuno avrebbe mai immaginato nulla di strano, eppure la top model, schietta e ironica come sempre, ha deciso di condividere con il pubblico un piccolo incidente modaiolo, che avrebbe potuto trasformarsi in un disastro, a pochi minuti dall’ingresso sul tappeto rosso. Chi è Cara Delevingne. Nel 2015 con Karl Lagerfeld Nata a Londra il 12 agosto 1992, Cara Jocelyn Delevingne è figlia di Pandora Stevens e Charles Delevingne, appartenente a una delle famiglie più in vista della società britannica. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
