Cara Delevingne confessa | all’Academy Gala col vestito strappato

Qualche giorno dopo l' Academy Museum Gala 2025, Cara Delevingne ha voluto svelare ai suoi follower un dettaglio inaspettato del look sfoggiato durante la serata. A guardare le foto sul red carpet, nessuno avrebbe mai immaginato nulla di strano, eppure la top model, schietta e ironica come sempre, ha deciso di condividere con il pubblico un piccolo incidente modaiolo, che avrebbe potuto trasformarsi in un disastro, a pochi minuti dall'ingresso sul tappeto rosso. Chi è Cara Delevingne. Nel 2015 con Karl Lagerfeld Nata a Londra il 12 agosto 1992, Cara Jocelyn Delevingne è figlia di Pandora Stevens e Charles Delevingne, appartenente a una delle famiglie più in vista della società britannica.

