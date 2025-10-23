Capuano applaude la Juve dopo Madrid | Col Real partita solida può anche recriminare Poi parla così di Tudor

Capuano sull’orgoglio della Juventus contro il Real Madrid: prestazione solida e con occasioni, il tecnico respira ma servono i gol. Una sconfitta che fa meno male, una prestazione che, pur senza punti, restituisce un po’ di fiducia e allenta, almeno per ora, la pressione sul tecnico. La Juventus esce dal Santiago Bernabeu battuta per 1-0 dal Real Madrid, ma la reazione d’orgoglio mostrata dalla squadra ha convinto il giornalista Giovanni Capuano. Attraverso il suo profilo X, l’opinionista ha promosso l’atteggiamento della squadra di Igor Tudor, pur sottolineando i grandi rimpianti per le occasioni sprecate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Capuano applaude la Juve dopo Madrid: «Col Real partita solida, può anche recriminare». Poi parla così di Tudor

Approfondisci con queste news

Premio nazionale “Alessandro Ambrosi” all’imprenditore sipontino Pasquale Emanuele Capuano: “Così porto la sostenibilità nel mare di Manfredonia” - facebook.com Vai su Facebook

Capuano sugli episodi avvenuti alla Stazione Centrale di Milano e il comunicato della Juve: "La condanna senza se e senza ma dei bianconeri" - Qualche giorno dopo dagli episodi avvenuti nella Stazione Centrale di Milano, in cui alcuni Ultras hanno protestato con gesti estremisti, la Juventus li ha condannati attraverso un ... Secondo tuttojuve.com

Capuano critica la Juventus: "Classifica bugiarda, ora i valori reali emergono" - 0 contro il Como, anche Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, ha espresso il suo giudizio sulla situazione della Juventus, sottolineando come la classifica ... Segnala tuttojuve.com

Juventus, Capuano: ‘Inchiesta Uefa è una non notizia, fatevene una ragione’ - Giovanni Capuano ha commentato l’apertura dell’inchiesta UEFA sui conti della Juventus, avviata per controllare il rispetto del Fair Play Finanziario ... Scrive it.blastingnews.com