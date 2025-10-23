Capri cento studenti imparano la finanza con Alleanza

Educare alla finanza può cambiare il percorso di una generazione. A Capri, questa mattina, Alleanza Assicurazioni ha incontrato cento studenti per discutere di scelte economiche consapevoli, offrendo strumenti pratici in una regione, la Campania, dove gli indicatori di alfabetizzazione restano sotto la soglia di sufficienza. Un incontro a Capri per colmare il divario Nella cornice . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

