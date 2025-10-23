Capo Plaza annuncia il singolo Caramel che anticipa Hustle Mixtape Vol2
Capo Plaza sorprende ancora e anticipa il nuovo progetto con il singolo Caramel, fuori ovunque domani. Dopo aver annunciato l’arrivo di Hustle Mixtape Vol. 2?– in uscita il 31 ottobre e già disponibile in preorder –? Capo Plaza sorprende ancora e anticipa il nuovo progetto con il singolo Caramel, fuori ovunque domani, venerdì 24 ottobre, per?Warner Music Italy. Su un beat travolgente firmato? AVA, Plaza mostra una nuova sfumatura del suo stile, fondendo barre taglienti e melodie catchy in un mix che esprime tutta la sua maturità artistica.? Caramel?è un’anteprima intrigante e dal carattere deciso, che unisce sperimentazione e identità, e prepara il terreno per il ritorno di uno dei protagonisti più amati della scena urban italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
