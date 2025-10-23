Capezzone | Che cosa è successo davvero in Aula | il retroscena sul duello di Meloni con Conte e Schlein

Nel suo "Occhio al caffè" Daniele Capezzone presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Ed ecco che nel day after del duello in aula, al Senato e alla Camera, di Giorgia Meloni con le opposizioni, arrivano le letture strampalate dei giornaloni. E il direttore editoriale di Libero spiega cosa è successo davvero in Parlamento. Qui di seguito la clip completa https:t.coT1hJbxjk7B — Daniele Capezzone (@Capezzone) October 23, 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Capezzone: "Che cosa è successo davvero in Aula": il retroscena sul duello di Meloni con Conte e Schlein

Altri contenuti sullo stesso argomento

Daniele Capezzone. . Prima della crisi isterica dello squadrista rosso, ecco cosa era successo. Il succo del mio ragionamento. - facebook.com Vai su Facebook

Ecco la prima di oggi di @libero_official Commento. Ma ora, di grazia, per cosa stanno manifestando? - X Vai su X

Video scontro Telese Capezzone a Omnibus/ “Stai a cuccia, buffone”, “Fascista rosso”: cos’è successo - Video scontro Telese Capezzone a Omnibus/ "Stai a cuccia, buffone", "Fascista rosso": cos'è successo ... Si legge su ilsussidiario.net

Luca Telese e Daniele Capezzone, scontro in tv: «Stai a cuccia», «Fascista rosso, vai con Hamas». Cosa è successo - Scontro durissimo in diretta a Omnibus su La7 tra Luca Telese, giornalista e conduttore di InOnda, e Daniele Capezzone, ex deputato e attualmente direttore editoriale di Libero. Segnala leggo.it

Capezzone-Telese, lite in tv sulla Flotilla tra "buffone" e "fascista" - Video - Capezzone pone domande all'europarlamentare Scuderi, poi la lite con Telese che lascia lo studio di Omnibus Scontro in diretta in tv, a Omnibus su La7, tra Daniele Capezzone e Luca Telese. Come scrive msn.com