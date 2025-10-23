Capello promuove la Juve dopo il Real Madrid | Questa sconfitta farà bene ora più fiducia E poi elogia Koopmeiners

Capello promuove la Juve dopo il Real Madrid: tutte le dichiarazioni dell’ex allenatore sul match dei bianconeri. Una sconfitta che fa meno male del previsto, anzi, che deve essere un punto di ripartenza. Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello analizza la prestazione della Juventus al Bernabeu. Nonostante l’1-0 finale a favore del Real Madrid, l’ex tecnico bianconero ha visto segnali incoraggianti, promuovendo l’atteggiamento della squadra e bocciando solo il risultato. Una reazione d’orgoglio dopo il disastro di Como, che Don Fabio ha sottolineato con forza. La squadra di Tudor, secondo l’ex allenatore, ha giocato una partita “intelligente”, anche se è mancata la zampata vincente nel match di Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Capello promuove la Juve dopo il Real Madrid: «Questa sconfitta farà bene, ora più fiducia». E poi elogia Koopmeiners

Approfondisci con queste news

Fabio Capello promuove Dusan Vlahovic a discapito degli altri attaccanti in casa Juventus A detta dell'ex allenatore, le alternative al bomber serbo, David e Openda, non rappresentano opzioni migliori Promosso anche il suo ingresso in campo contro il - facebook.com Vai su Facebook

#Capello promuove il #Milan: “Già da scudetto, con Modric e Rabiot leader”. Sul #Napoli: “Più completo dei rossoneri, ma l’incognita resta De Bruyne”. - X Vai su X

Calciopoli, 20 anni dopo: Vieira e Capello rivendicano i titoli Juve. E on line c’è una petizione - Ci si infervora come fosse ancora il 2006 anche perché la giustizia sportiva non è riuscita a sigillare quei fatti con un coperchio credibile e universalmente condivisibile ... Riporta msn.com

Capello e il duro commento sulla Juve in diretta tv: "Torna a casa con un grave problema da risolvere..." - Una partita che sembrava ormai portata a casa per la squadra di Tudor e che ... Scrive corrieredellosport.it

Fabio Capello boccia Juve-Milan: “Non è stato un grande spettacolo. Giusti i fischi” - Primo tempo noiosissimo, le due squadre non hanno avuto il coraggio di rischiare. Si legge su blitzquotidiano.it