Capello | Napoli in crisi d’identità l’Inter vola Conte deve ritrovare sé stesso

"> MILANO – Alla vigilia della sfida scudetto tra Napoli e Inter, in programma sabato al Maradona, Fabio Capello analizza per Marco Fallisi sulla Gazzetta dello Sport il momento delle due squadre reduci da destini opposti in Champions League. Se i nerazzurri escono trionfanti dal poker rifilato all’Union Saint-Gilloise, gli azzurri arrivano scossi dalla pesante sconfitta di Eindhoven contro il PSV. Come scrive Fallisi sulla Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico del Milan e della Roma sa cosa significa gestire il doppio fronte campionato–coppa: nel 1994 vinse scudetto e Champions nella stessa stagione, un’impresa riuscita in Italia solo a Herrera e Mourinho. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Capello: «Napoli in crisi d’identità, l’Inter vola. Conte deve ritrovare sé stesso»

Argomenti simili trattati di recente

Antonio Conte nel vortice delle critiche post Psv-Napoli: il botta e risposta con Capello - facebook.com Vai su Facebook

Capello dopo Psv-Napoli: "Strano non vedere Conte vivo in panchina". VIDEO #SkySport #Capello #PsvNapoli #Conte #UCL #SkyUCL - X Vai su X

Capello: "Napoli favorito, si è mosso in maniera perfetta sul mercato. Poi l'Inter" - Intervistato da SportWeek, Fabio Capello ha commentato il campionato italiano: "Intanto, va sottolineato il cambio in panchina che c’è stato in quasi tutte le squadre di vertice, all’Inter, al Milan, ... Segnala tuttomercatoweb.com

Capello dopo Napoli-Sporting: "È un altro Hojlund, e può ancora migliorare" - Il commento di Fabio Capello sull'attaccante del Napoli dopo la vittoria e la doppietta con lo Sporting: "All'Atalanta mi aveva impressionato, pensavo avrebbe fatto cose bellissime nel United, ma lì ... Segnala sport.sky.it

Mercato Napoli, Capello: "Hojlund migliore attaccante che poteva trovare sul mercato ora" - Ha risposto così Fabio Capello, storico ex allenatore di Milan e Real Madrid tra le altre e attualmente opinionista, dagli studi di Sky Sport a proposito di quale ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com