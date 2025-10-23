Capello | McTominay e De Bruyne mi ricordano Gerrard e Lampard nella mia Inghilterra si pestavano i piedi

L’ex tecnico Fabio Capello commenta alla Gazzetta dello Sport la sfida che ci sarà tra Napoli e Inter sabato 25 ottobre alle 18. Le parole di Capello. Che Napoli arriverà alla sfida con l’Inter? «Bella domanda. Mai come questa volta fatico a dare una risposta, perché il Napoli in questo momento è un’incognita. Mentre l’Inter sta vivendo una fase di grande euforia, gli azzurri stanno toccando con mano le difficoltà del doppio impegno a certi livelli. Il Napoli è sul filo: il rischio più grande in vista di sabato, per me, è che al primo errore in campo la squadra si deprima. E con un’Inter così lanciata, sarebbe pericolosissimo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Capello: «McTominay e De Bruyne mi ricordano Gerrard e Lampard nella mia Inghilterra, si pestavano i piedi»

