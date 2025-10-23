Inter News 24 Capello analizza Napoli Inter, aggiungendo un consiglio prezioso ai ragazzi allenati da Cristian Chivu. L’errore da evitare per i nerazzurri. A due giorni dal big match tra Napoli e Inter, in programma sabato sera al Maradona, l’ex allenatore Fabio Capello ha offerto alla Gazzetta dello Sport la sua analisi sulla sfida e sul momento delle due squadre. Il tecnico friulano ha evidenziato come i partenopei rappresentino oggi una grande incognita, mentre i nerazzurri di Cristian Chivu stanno vivendo una fase di piena consapevolezza e brillantezza. Secondo Capello, il Napoli di Antonio Conte, ancora alla ricerca della miglior condizione mentale, dovrà fare attenzione a non cadere nelle insicurezze mostrate nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Capello avverte l’Inter: «I nerazzurri devono stare attenti a non fare questo errore contro il Napoli»