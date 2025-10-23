Ca' Ossi Ospedaletto San Martino Coriano e Grandi Italiani | si sostituiscono le vecchie reti del gas continuano i lavori di Hera
Prosegue nei quartieri in cui sono partiti i lavori a fine agosto (Ca’ Ossi, Ospedaletto, San Martino, Coriano e Grandi Italiani), il piano pluriennale straordinario di sostituzione a Forlì delle reti gas obsolete messo in campo da Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera che si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Soffri di disturbi dei quali non capisci l’origine? A volte è il tuo intestino che ti manda dei segnali. Noi possiamo aiutarti ad interpretarli grazie all’analisi Biomaplan. Vieni in Farmacia per ritrovare il tuo benessere, fissa il tuo appuntamento per capirne i be - facebook.com Vai su Facebook
Feste a Ca’ Ossi, Roncadello e San Lorenzo - Sono tante in questo fine settimane le parrocchie in festa. Secondo ilrestodelcarlino.it
Lodi, due bambini malati morti in meno di 24 ore: i drammi che sconvolgono il quartiere San Fereolo e Ospedaletto - San Fereolo sotto choc per la scomparsa della piccola Isabella, meno di due anni, morta per una cardiopatia congenita. Si legge su ilmeteo.it
Napoli, al via i lavori di restauro della chiesa di San Diego all’Ospedaletto di via Medina - Il Comune di Napoli ha dato il via ai lavori all’interno della cinquecentesca chiesa di San Diego all’Ospedaletto di Via Medina. ilmattino.it scrive