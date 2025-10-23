Caos nello studio di Ore 14 | Milo Infante sbotta contro Azzurra Barbuto
Nella puntata di ieri pomeriggio di Ore 14 su Rai 2, il dibattito sul caso di Alessia Pifferi ha preso una piega inaspettata. Milo Infante, conduttore del programma, si è trovato a dover calmare gli animi tra l’avvocata difensore della Pifferi, Alessia Pontenani, e la giornalista Azzurra Barbuto. La Pontenani aveva definito la sua assistita affetta da “deficit intellettivo”, sostenendo che questo fosse alla base della mancanza di istinto materno. Le parole della giornalista. Non appena intervenuta, Azzurra Barbuto ha contestato le dichiarazioni della difesa: “Lei dice che è una cosa che accade e poi ci vorrebbe far credere che la signora non se ne sia accorta perché? Perché è stupida? Se succede e tante donne non se ne accorgono, tutte a quelle a cui succede sono cretine?” Il conduttore ha subito preso le distanze dalle espressioni usate dall’ospite: “Non si può ridurre tutto a questo (. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
