Caos Nba | scommesse illegali30 arresti

21.35 Bufera nell'Nba. Arrestato Terry Rozier dei Miami Heat nell'ambito di un'indagine sulle scommesse sportive condotta dalle autorità federali degli Stati Uniti. In totale, più di 30 persone sono state fermate. L'inchiesta ha preso di mira un sistema di scommesse illegali sul basket in undici diversi Stati degli Usa che probabilmente coinvolge alcune famiglie mafiose di New York:i Bonanno, iGambino,i Lucchese e i Genovese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

