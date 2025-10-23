Caos e pendolari esasperati | guasto a un treno blocca la linea all' altezza di Pomezia

Mattinata da incubo ieri per i pendolari della linea ferroviaria Roma-Nettuno (FL8). Un guasto tecnico a un convoglio, intorno alle 6.30, all'altezza di Pomezia, ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria, causando ritardi a catena proprio nell'ora di punta. Il convoglio di fatto, ha bloccato i pendolari diretti verso Roma e Nettuno, creando momenti di confusione sulle banchine e nei pressi della stazione di Pomezia. Un inconveniente che ha costretto il personale a un intervento urgente per garantire la sicurezza dei viaggiatori, provocando rallentamenti sulla tratta Formia–Roma e disagi agli utenti bloccati sulle banchine e fermi in stazioni intermedie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

