Caos e pendolari esasperati | guasto a un treno blocca la linea all' altezza di Pomezia
Mattinata da incubo ieri per i pendolari della linea ferroviaria Roma-Nettuno (FL8). Un guasto tecnico a un convoglio, intorno alle 6.30, all'altezza di Pomezia, ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria, causando ritardi a catena proprio nell'ora di punta. Il convoglio di fatto, ha bloccato i pendolari diretti verso Roma e Nettuno, creando momenti di confusione sulle banchine e nei pressi della stazione di Pomezia. Un inconveniente che ha costretto il personale a un intervento urgente per garantire la sicurezza dei viaggiatori, provocando rallentamenti sulla tratta Formia–Roma e disagi agli utenti bloccati sulle banchine e fermi in stazioni intermedie. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
#Cronaca Metro Linea 1 a Napoli: stop tra Piscinola e Chiaiano, caos pendolari e protesta sindacale - facebook.com Vai su Facebook
#Pendolari stipati come in un container: caos sul treno #Foggia-#Bari, cancellati tre convogli - X Vai su X
Guasto al passaggio a livello, circolazione ferroviaria in tilt: treni in ritardo, cancellati o modificati - A causa di un guasto al passaggio a livello nella stazione di Besana in Brianza, si registrano ritardi sulla linea S7 Milano–Lecco, gestita da Trenord, in ... Secondo milanotoday.it
Guasto sulla Direttissima. Treno pendolari in ritardo: "Servizio inaffidabile" - Il rappresentante del comitato valdarnese Maurizio Da Re risolleva la questione. Lo riporta msn.com
Treni bloccati, sospesa fino alle 10 la linea Treviso-Portogruaro. Pendolari esasperati: «È già il secondo giorno di disagi» - Il guasto di ieri, avvenuto durante un intervento di manutenzione programmato nei pressi della stazione di Portogruaro, aveva causato la sospensione totale del traffico ferroviario per diverse ore, ... Secondo ilgazzettino.it