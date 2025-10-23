Cantieristica navale nuova presa di posizione della Fiom Cgil
"Diritti dei lavoratori, agibilità sindacali e corrette relazioni industriali sembrano un miraggio in sempre più aziende di questo territorio. Nel comparto della cantieristica navale, in particolare, l'abuso, la sopraffazione e l'intimidazione compongono il contesto – già denunciato dalla Fiom.
Fincantieri, leader mondiale nella cantieristica navale ad alta complessità, già attiva nell'ambito dei droni subacquei, ha siglato un accordo strategico per accelerare lo sviluppo delle unità autonome di superficie di Defcomm, startup italiana specializzata nelle
Cantieristica navale, Liguria prima per valore aggiunto - La cantieristica navale cresce in Liguria e porta, in sette anni, la regione al primo posto in Italia nel settore, quanto a valore aggiunto.
Cantieristica navale, svolta al porto: acquisito un nuovo bacino galleggiante - Dopo il completamento della banchina 33b di 330 metri in gestione ai cantieri del Mediterraneo, l'acquisizione di un nuovo
Porto di Napoli, cresce la cantieristica: «Navi da tutto il mondo qui per il restyling» - Il montaggio fotografico dice tutto e lo ha voluto Anna Ummarino, imprenditrice, presidente di Nuova Meccanica Navale, una società