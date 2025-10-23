Cantiere per l' anello ferroviario il tappo di via Malaspina resterà almeno fino a metà dicembre

Palermotoday.it | 23 ott 2025

L'ordinanza che prevede la chiusura di via Malaspina, nel tratto tra via Cantiere Finocchiaro e via Turrisi Colonna, per i lavori dell'anello ferroviario è stata prorogata dal Comune. Il “tappo”, come stabilito dal provvedimento dell'ufficio Traffico e mobilità, sarà dunque presente fino al 18. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

