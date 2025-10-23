Cantiere per l' anello ferroviario il tappo di via Malaspina resterà almeno fino a metà dicembre
L'ordinanza che prevede la chiusura di via Malaspina, nel tratto tra via Cantiere Finocchiaro e via Turrisi Colonna, per i lavori dell'anello ferroviario è stata prorogata dal Comune. Il “tappo”, come stabilito dal provvedimento dell'ufficio Traffico e mobilità, sarà dunque presente fino al 18. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova fermata Turrisi Colonna, parte essenziale del progetto di chiusura dell'anello ferroviario di Palermo. Dopo le prime fasi di bonifica e rimozione dei materiali accumulatisi nel cantiere che era prima del pa
Buongiorno, non conosciamo i tempi. Si tratta di un cantiere di riqualificazione strategico: oltre alla costruzione della corsia preferenziale per i filobus, che completerà l'anello intorno alla città, sono previsti interventi anche su fognature, alberature, piste ciclabili
Cantiere per l'anello ferroviario, il tappo di via Malaspina resterà almeno fino a metà dicembre - L'ordinanza che prevede la chiusura di via Malaspina, nel tratto tra via Cantiere Finocchiaro e via Turrisi Colonna, per i lavori dell'anello ferroviario è stata prorogata dal Comune.
Anello ferroviario a Palermo, inaugurata la stazione Libertà - 10 quando il primo treno arriva alla stazione Libertà, nuova tappa del cantiere che sta realizzando l'anello ferroviario di Palermo.