Cantiere metropolitana Fillea | La ditta Manelli non paga gli stipendi e trasferisce i lavoratori

Continuano i problemi per i lavoratori della ditta Manelli, che ha in appalto il cantiere della metropolitana a Brin. Il Comune ha deciso di rescindere il contratto a causa dei ritardi, ma nei giorni scorsi era stata firmata una clausola di salvaguardia occupazionale con l'assessore comunale alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

