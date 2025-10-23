Cantiere di via Pievan Landi l' allarme delle imprese | parcheggi ridisegnati e rischio congestione
Da alcune settimane i lavori per un nuovo supermercato stanno mettendo sotto pressione l’area industriale di via Pievan Landi, alle porte di Arezzo. Le criticità sono emerse in un incontro tecnico convocato negli uffici del Servizio governo del territorio del Comune di Arezzo, dove alcuni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
