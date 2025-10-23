Cannavaro non perdona la difesa della Juve sul gol subito col Real Madrid | Faccio parte di un altro calcio e sarò antico ma questi errori costano cari! Ecco cosa ha detto
Cannavaro, ex difensore della Juve, ha commentato così il gol subito dai bianconeri contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni. Un’analisi da difensore vero, una critica che non fa sconti. A Prime Video, la leggenda della Juventus e del calcio italiano, Fabio Cannavaro, ha analizzato la sconfitta per 1-0 dei bianconeri contro il Real Madrid, puntando il dito contro la disattenzione difensiva che ha portato al gol decisivo di Bellingham. “Manca l’attenzione”: la critica di Cannavaro. L’ex Pallone d’Oro e Campione del Mondo 2006 ha vivisezionato l’azione che ha condannato la squadra di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
