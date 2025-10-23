Cane vola in un tombino Lo salvano i Vigili del fuoco
È una storia a lieto fine quella che qualche giorno fa, in una zona di campagna del territorio comunale conselicese, ha visto come protagonisti, da una parte due cani da caccia e dall’altra una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo. Uno dei due animali era infatti caduto in una sorta di tombino a cielo aperto, nei pressi di una carraia. Dopo un volo di circa tre metri, il cabe, un bracco, si è appoggiato con il dorso su una parete e con le zampe sulla parete opposta, rimanendo in quella pericolosa posizione, praticamente a pelo d’acqua, per almeno una trentina di minuti. Ancora poco e avrebbe esaurito le forze e sarebbe stato inghiottito dall’acqua, profonda sette metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
