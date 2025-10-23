Cancro seno localizzato oncologa La Verde | Importante stabilire rischio recidiva
'85% donne con tumore mammario guarisce anche grazie a terapie adiuvanti' Roma, 23 ott. (Adnkronos Salute) - "Una paziente che ha avuto un tumore al seno localizzato viene valutata da un team multidisciplinare fatto di professionisti con diverse specializzazioni, come l'oncologo, il chirurgo,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
