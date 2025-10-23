Cancro del polmone EGFR-mutato | Osimertinib più chemioterapia apre una nuova era
Cos’è l’EGFR e perché è fondamentale per il trattamento del cancro del polmone?. Negli ultimi vent’anni, la cura del cancro del polmone ha visto una rivoluzione senza precedenti. Dai trattamenti standard di chemio alla nascita della terapia a bersaglio molecolare e dell’immunoterapia, il panorama oncologico ha fatto passi da gigante. Una delle scoperte chiave è stata la mutazione EGFR, identificata nel 2004, che colpisce specificamente il gene EGFR e ha aperto la strada a farmaci mirati. Andrea Ardizzoni, professore di Oncologia medica all’Università di Bologna, ricorda come i primi inibitori della tirosina chinasi abbiano triplicato l’aspettativa di vita dei pazienti con EGFR-mutato rispetto alla chemioterapia tradizionale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
