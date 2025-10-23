Cancro al seno localizzato ' Pronte a prevenire' sull' importanza dell' esercizio fisico
Su etempodivita.it la nuova sezione dedicata al benessere e allo sport, alleati della terapia Roma, 23 ott. (Adnkronos Salute) - L'importanza del benessere e dell'esercizio fisico, insieme a una terapia adeguata, è al centro della campagna #PronteAPrevenire, promossa per le donne con tumore a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
