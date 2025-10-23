Campionati del Mondo Barzasi protagonista
Incoraggianti notizie per Chiara Barzasi, ginnasta della Renato Serra, che da cinque anni ha lasciato la sua Bergamo per trasferirsi a Cesena e inseguire i sogni che la accompagnano fin da bambina, quelli di diventare una campionessa. La strada è certamente giusta, lo stanno dimostrando i risultati raggiunti a Giacarta, in Indonesia, dove in questo momento Barzasi si trova insieme al suo allenatore Massimo Gallina per partecipare ai Campionati del Mondo. "E’ la sua prima volta in questa manifestazione – racconta da Cesena il presidente della Renato Serra Corrado Maria Dones – e i riscontri sono ottimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nikol Milcheva e Mattia Marcucci tra i Top 24 al mondo ai Campionati Mondiali di Danza Sportiva Junior 2 Standard a Chi?inau. Un risultato straordinario per questi due giovani talenti, prima coppia italiana classificata, e per la scuola Emozione Danza di Porc - facebook.com Vai su Facebook
Campionati Mondiali di CANOTTAGGIO - Shangai (CHN) - Il "quattro di coppia" tutto Fiamme Gialle di Luca Rambaldi, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Chiumento conquista la medaglia d'oro ed è campione del mondo! - X Vai su X
Campionati del Mondo. Barzasi protagonista - Con l’allenatore Gallina è fra le quattro selezionate che rappresentano l’Italia . Scrive ilrestodelcarlino.it
Barzasi e Agosti show, doppio argento bergamasco ai Campionati di Serie A1 - Chiara Barzasi ed Elisa Agosti (in ginocchio da sinistra) con le compagne di squadra della Renato Serra di Cesena alla Final Eight del Campionato nazionale di Serie A1 a Firenze. Lo riporta ecodibergamo.it