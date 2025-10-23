Campionati del Mondo Barzasi protagonista

Incoraggianti notizie per Chiara Barzasi, ginnasta della Renato Serra, che da cinque anni ha lasciato la sua Bergamo per trasferirsi a Cesena e inseguire i sogni che la accompagnano fin da bambina, quelli di diventare una campionessa. La strada è certamente giusta, lo stanno dimostrando i risultati raggiunti a Giacarta, in Indonesia, dove in questo momento Barzasi si trova insieme al suo allenatore Massimo Gallina per partecipare ai Campionati del Mondo. "E’ la sua prima volta in questa manifestazione – racconta da Cesena il presidente della Renato Serra Corrado Maria Dones – e i riscontri sono ottimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

