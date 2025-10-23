Campania | Martusciello ' FI continua ad aggregare primi a consegnare liste domani'
Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "La candidatura della figlia di Ciro Alfano, storico parlamentare, e la sua presenza al pranzo di oggi dimostrano che il centro siamo noi. Forza Italia continua ad aggregare punti di riferimento veri di un'area che non ha confini". Così il segretario regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello a margine del pranzo elettorale svoltosi oggi a Napoli con il vicepremier Antonio Tajani, il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Edmondo Cirielli e i candidati azzurri alle regionali. "La novità ulteriore è che saremo i primi a consegnare le liste domani.
