Campania Fico | Condivido l’impegno di Libera per la legalità
Tempo di lettura: < 1 minuto “Oggi dal Coordinamento campano di Libera contro le mafie arriva la richiesta di attenzione su temi che ritengo essere fondamentali. Dal sostegno ai familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata alla gestione dei beni confiscati, dal contrasto alla povertà educativa alla tutela dell’ambiente. Ascolterò le loro proposte. L’impegno è senz’altro a lavorare per una regione che metta al centro la lotta alle mafie, la giustizia sociale, la partecipazione dei cittadini e delle cittadine”. Così il candidato presidente della coalizione progressista Roberto Fico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
