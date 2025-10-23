Campania e Calabria Protezione Civile emette allerta gialla per burrasca e mareggiate | rischio idrogeologico

Allerta gialla in Campania e Calabria per venti di burrasca e mareggiate: la Protezione Civile invita alla massima prudenza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

