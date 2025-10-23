Campania dove nascono i campioni | viaggio nelle scuole calcio d’élite

Napolitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Campania il calcio è passione, ma anche ambizione e professionalità. E non è certamente un caso che le scuole calcio della regione continuano a confermarsi tra le più prolifiche di talenti d’Italia. In un periodo storico in cui l'intero movimento calcistico del Paese pare essere arretrato di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Campania Nascono Campioni Viaggio