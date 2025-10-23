Campania | AIR Confial Santità | Una porcheria contenti che venga ridiscusso

Il Segretario Nazionale Confial Sanità Verde: “Firmata in fretta una porcheria di AIR, senza confronto con la categoria”. L’11 novembre è stata convocata la Delegazione Trattante ex art. 15 ACN per la segnalazione sull’ Accordo Integrativo Regionale (AIR) che riguarda i medici di medicina generale. Il piano, firmato pochi giorni fa, sembra essere stato approvato senza un’adeguata analisi di alcuni aspetti fondamentali segnalati dalla base dei medici. Tra i punti più critici figurano le problematiche evidenziate da Confial Sanità, che ha espresso forti perplessità sulla gestione e sui contenuti dell’accordo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it