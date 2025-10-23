Campania | AIR Confial Santità | Una porcheria contenti che venga ridiscusso
Il Segretario Nazionale Confial Sanità Verde: “Firmata in fretta una porcheria di AIR, senza confronto con la categoria”. L’11 novembre è stata convocata la Delegazione Trattante ex art. 15 ACN per la segnalazione sull’ Accordo Integrativo Regionale (AIR) che riguarda i medici di medicina generale. Il piano, firmato pochi giorni fa, sembra essere stato approvato senza un’adeguata analisi di alcuni aspetti fondamentali segnalati dalla base dei medici. Tra i punti più critici figurano le problematiche evidenziate da Confial Sanità, che ha espresso forti perplessità sulla gestione e sui contenuti dell’accordo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
In permesso all'Air Campania lavorava per azienda concorrente: licenziato - Chiedeva i permessi all'azienda di trasporto pubblico locale per cui lavorava, l'Air Campania, e mentre ne usufruiva svolgeva servizio presso una società concorrente. Da ilmattino.it
Avellino, incendi ai bus dell'Air Campania: maxi addebito alla ditta appaltatrice - Air Campania, chiusa l'inchiesta sulla manutenzione: addebitati 152mila euro alla ditta appaltatrice del servizio. Segnala ilmattino.it
Air Campania, cinque nuovi bus elettrici ad Avellino - Nei prossimi giorni entreranno in funzione nel servizio urbano cinque bus Iveco E- Riporta ansa.it