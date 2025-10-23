Camminata per Luciana Ronchi a Bruzzano ci sarà anche il sindaco Beppe Sala

Milano, 23 ottobre 2026 – Una camminata dedicata a Luciana Ronchi per fermare ogni forma di violenza contro le donne. E' quella organizzata per questa sera – giovedì 23 ottorbe - alle 19 in via Grassini dalla comunità di Bruzzano, il quartiere dove abitava e dove è stata accoltellata la 62enne aggredita dall'ex compagno, Luigi Morcaldi, ieri a Milano. Omicidio Luciana Ronchi, l’ex compagno Luigi Morcaldi: “Sono un assassino e un fallito” Già diverse le adesioni all'iniziativa, promossa da Municipio 0 e Abitare società cooperativa, tra cui anche quella del sindaco Giuseppe Sala. Sarà presente anche la Camera del Lavoro di Milano, che in una nota spiega: "L'adesione alla camminata per Luciana Ronchi per dire insieme 'basta' alla violenza maschile contro le donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

